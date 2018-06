Miks tekib lastel emotsionaalne söömine?

Londoni Ülikooli Kolledži tehtud uuringus leiti, et lapsed õpivad emotsionaalset söömist eeskätt oma vanematelt, kes lastele tuju parandamiseks toitu annavad. Doktor Moritz Herle, üks uuringu eestvedajatest, selgitab emotsionaalse söömise loomust: «Mõned isutavad oma lemmik snäki järele, teised samas kaotavad söögiisu üldse ära, kui nad on stressis või kurvad.»

Uuringus osales 398 nelja-aastast briti kaksikut. Pooltel osalejatest olid ülekaalus vanemad, teisel poolel tervisliku elustiiliga vanemad, kirjutab Independent. Uuringu käigus selgus, et kalduvused emotsionaalsele söömisele ei erinenud oluliselt identsete ja mitte-identsete kaksikute puhul. See viitas, et keskkond on suurem mõjutaja kui geenid.