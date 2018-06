Ema mure: kui laps pissib läbi une püksi, annab isa talle laksu

«Ilma mähkmeta on poiss olnud öösiti pool aastat ja aeg-ajalt teeb ikkagi voodisse. Kui see tema enda voodisse tuleb, siis ikka oleme noominud ja meelde tuletanud, et pott on voodi ees. Aga ta on oma lasteaiapäevast nii väsinud, et ei ärka üles, kui pissihäda tuleb.

Nüüd on isa veendunud, et karistamisega (nurka panemise, laksu andmise ja tõsise riidlemisega) saab voodissepissimisest lahti.

Vahel teeb poiss ka päeval püksi, kuigi aasta-poolteist on siiski tubli potilkäija olnud. Ämm tutistas last püksipissimise eest juba siis, kui ta ei olnud veel kaheaastanegi, kuid tema vanakooli kasvatuse kätte olen lapse andnud väga harva. Isaga tuleb meil siiski ühele meelele saada.

Kuidas mõjutab 3-aastast poissi karistamine, karjumine ja ähvardamine püksipissimise korral?»

Vastab koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Aitäh, et kirjutasid ja ei lepi olukorraga. Kindlasti ei aita lapse karistamine allapissimise vastu. Pigem on paljud allapissimised just seotud stressi ja hirmuga. Nii võibki juhtuda, et hirm isa pahameele ees hoopis soodustab seda.

Rääkige oma mehega ja nii, et ta saab aru, et te olete kindel oma otsuses: last ei karistata allapissimise eest! Hoopis paremini mõjub kui igal kuival hommikul tunnustate last selle eest. Mitte ärge kiitke last, et küll sa oled tubli, et alla ei pissinud (sina-sõnum), vaid andke teada, miks see teid rõõmsaks teeb (mina-sõnum). Näiteks nii: «Mul on hea meel, et su voodi on kuiv, sest nüüd ma ei pea pesupesemisele aega ja vahendeid kulutama.»

Lisaks tunnustamisele võiks jälgida, et mida ja palju laps õhtul joob. Mitmed mahlad ja kompotivedelikud (nt pirn) soodustavad uriini teket ja nii võib tõesti öösel voodi märjaks saada. Ka liigne vee ja teede joomine enne magamaminekut võib olla allapissimise põhjuseks. Kui laps on õhtul suur jooja, siis võiks talle öelda, et «kui sa vähem jood, siis on tõenäoliselt hommikul voodi kuiv», mitte : «kui sa nii palju jood, siis pissid alla».

Kui tuletan meelde oma lastekasvatamise kogemust, siis võtsin lapse potile enne, kui ise magama läksin. See ei pruugi igale lapsele sobida, aga meie lapse puhul see toimis ja voodi oli hommikuni kuiv. Kui laps juba suuremaks sai, siis seda polnud enam vaja.