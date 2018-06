Kas roheline tee aitab kaalu langetada?

Kuigi roheline tee kiirendab ainevahetust ja suurendab rasvade põletamist, on selle osakaal nõnda väike, et seda pole peaaegu märgatagi. 2012. aastal väljaandes Cochrane Review avaldatud uurimus näitas, et rohelise tee mõju kaalu langetamisel on väga väike ning statistiliselt mitteoluline. Majumdari sõnul võib see efekt rohelises tees olemas olla, kuid tõenäoliselt pole seda võimalik isegi märgata.