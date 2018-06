Retseptisoovitus: kääritatud salsa cruda

Kui tegemist ei ole mahekurgiga, siis koori see. Haki kõik köögiviljad ja pane need suurde kaussi. Lisa sidrunimahl, viilutatud tšilli, ja kirsid. Vispelda sool ja jogurti- või keefirivadak purgis hästi kokku, lisa kausi sisu ja sega kõik korralikult läbi. Sulge purgi kaas tihedalt ja lase kuni 10 päeva toatemperatuuril seista (suvel on segu valmis umbes 4 päevaga).

Keera paar korda päevas purgilt kaas maha, sest purki koguneb käärimise kõrvalsaadusena süsinikdioksiidi. Teine võimalus on katta purk musliini/marli ja kummipaelaga, kuid sel juhul ei ole lõpp-produkt nii kihisev. Kui köögiviljad on sinu maitse järgi hapud, hoia neid külmikus ja söö salsa kuu aja jooksul ära. Lusikatäis või kaks kääritatud salsa cruda’t on suurepärane lisand mistahes einele, samuti võid seda lisada oma igapäevasele salatile. See on äärmiselt värskendav!