Miks vajab keha kääritatud toitu?

Kääritatud toidud on hästi seeditavad, sest head bakterid eelseedivad neid ning head kultuurid pakuvad lisaensüüme, mis toetavad seedimisprotsessi, nii et meie seedesüsteem ei pea nii palju vaeva nägema. Seega võime väita, et kääritatud toitude kõige tuntumad tervist toetavad omadused on seedimise ja toitainete omandamise parandamine ning toitainete hulga suurendamine. Kuna kääritamis- ja soolestiku seedimisprotsess on tegelikult veel palju keerukam ja omavahel seotud, siis võib saadav tervisekasu suuremgi olla.