See on kõige räpasem ese sinu köögis

Tuleb välja, et kõige räpasemaks muutub köögis just köögirätik. Põhjus on väga lihtne - seda kasutatakse väga multifunktsionaalselt. Midagi läks maha? Pühin kiirelt ära. Klaasile jäi veeplekk? Rätik aitab. Lisaks on lihtne sellega üle köögipinna tõmmata.