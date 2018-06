Eesti mehed otsivad ilukliinikutest kauneid kõhulihaseid

Ja see pole ka üllatus. Nimelt on meestel üks omapära – puberteediajal või ka hilisemas eas võivad jääda ootamatult ladestunud rasvad ilma kirurgilise sekkumiseta saatma mehi kogu eluks, selgitavad Cristinas Clinicu spetsialistid.

Mõistes mehe keha

Vaadates meeste kehamudelit, selgub, et nende hormoonsüsteem toetab rasvade ladestumist pigem vistseraalselt (siseorganite sees ja neid ümbritsevalt) kui nahaaluse koena, kuid ometi eksisteerib suur hulk erandeid. Tänapäeval pöördub meie poole väga palju mehi, kes on tervislike eluviisidega ja toonuses lihasmassiga ning teevad regulaarselt trenni, kuid näevad vaeva nö päästerõngaga kõhul ja külgedel ning kangekaelse rasvaga rinnapiirkonnas. Tegelikult on mehed nii nagu ka naised väga teadlikud oma kehast ja proportsioonidest ning selline, mehe mudeli juurde mitte kuuluv rasv, häirib neid.

Kui rääkida kõhupiirkonna rasvaimust, siis lisaks üleliigse rasva eemaldamisele on võimalik vormida protseduuri käigus ka six pack. Kirurg teeb six pack'i inimese enda kõhulihaste joone järgi, jättes õrna ja aimatava loomuliku tulemuse. Kui treenida ka ise kõhulihast, toetab see kirurgiliselt vormitud six pack'i ning tekib ilus sümbioos.

Väga kõrge rahulolumääraga on meeste jaoks ka rindade vähendamine meestel. Tegelikult võib rinnarasva hulk olla minimaalne, vaid 30-50 g, kuid kui see on otseselt meesterahva areoolse / nibuala taga, siis ka väga väike rasva hulk puhvib nibu nii üles, et rind pole enam tavapärase meesterahva rinna moodi. Visuaalselt on tegemist pigem naisele omase areoolse ala kujuga. Rindade rasvaimu puhul on oluline kindlaks teha, kas tegemist on vaid rasvkoega või on piirkonnas ka natuke tugevam näärmekude, mida nimetatakse günekomastiaks. 80-90 protsenti meestest, kellel on rinnas rasvkude, on antud piirkonnas ka pisut suurem ja tugevam näärmekude, mis on vaja eemaldada rasvkoe mitteprodutseerimiseks.

Rasvaimu nõuab vilumust

Kuigi tegemist on lihtsa ja kiire protseduuriga, sõltub ilus, ühtlane ja loomulik tulemus kirurgist. Rasvaimu eeldab väga suuri kogemusi ja häid oskusi – kirurg on justkui skulptor, kes ilusad kehaproportsioonid vormib. Äärmiselt oluline on ka aparaat, millega rasva eemaldatakse, sest sellest sõltub taastumisprotsess ja lõpptulemus.