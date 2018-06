Restoran pakub hommikusööki, mida keegi ei ole veel suutnud ära süüa

Hiigelsuur hommikusöök «The Terminator» koosneb 65 toidupalast, igat sööki on kaheksa tükki: kaheksa peekoniviilu, kaheksa muna, kaheksa vorsti ja nõnda edasi. Vahel paneb kokk naljaviluks eine juurde mõned röstsaiad lisaks, edastab Daily Mail.

Siiani ei ole keegi suutnud üksi väljakutsega hakkama saada ja kõike ära süüa. Vaatamata sellele, et «The Terminator» on nii suur, maksab see vaid 15 naela ehk pisut üle 17 euro.

Söögikoha omanik Ted Philips ütles, et neil oli varemgi nn Terminaatori väljakutse, kuid see jäi liiga väikeseks, sest sisaldas kõiki sööke vaid neljakordselt. Nii otsustati paar nädalat tagasi «The Terminator» kahekordistada. «Paljud mehed sõitsid Põhja-Inglismaalt kohale, et Terminaatorit proovida,» ütles Philips. «Ka naised hakkasid tulema. Mõne jaoks oli see liiga lihtne, nii et me tegime Terminaatori kaks korda suuremaks.»