Mida teha, kui keha ei omasta piisavalt toitaineid?

1. Seedeensüümide puudulikus

Seedeensüümid toodetakse peamiselt kõhunäärmes ja peensooles, kuid ka süljenäärmetes, ajal, mil toitu põhjalikult mälud. Ensüümidel on tähtis ülesanne: lagundada toiduained toitaineteks. Kui kehas on seedeensüüme liiga vähe, siis ei pruugi sa kõike vajalikku toidust omastada.

Kuidas olukorda parandada?

Kui sul on tuvastatud seedeensüümide vähesus, siis proovi toidu kõrvale ning vahetult enne ja pärast söömist vett mitte juua. Võiksid arvestada umbes 30-minutilise ajaaknaga.

Teine võimalus on juua tass kanget teed umbes 15 minutit enne söömist, sest see stimuleerib seedeensüümide tootmist. Ideaalselt sobib näiteks kummelitee.

Abiks on ka toitumine, milles on vähe tera- ja kaunvilju, sest need on seedeensüümi inhibiitorid.

2. Madal maohappe tase

Maohape on väga tähtis toitainete omastamise protsessis, eriti valgu seedimisel aminohapeteks ja toitaineteks. Madal maohappe tase põhjustab puudulikku seedimist, halba valgu imendumist ja see omakorda võib tekitada mürkaineid su kehas ning tõsta happe taset veres. Kui veres happelisuse tase tõuseb, hakkab keha selle langetamiseks võtma mineraale, kust iganes ta neid kätte saab. Kui selle tarbeks vajalikud mineraalid tulevad näiteks su luudest, siis võib sind tulevikus kimbutada osteoporoos.

Kuidas olukorda parandada?

Üks hea vahend sel puhul on õunaäädikas. Seda võiks võtta ca 1-2 spl 1-2 korda päevas. Õunaäädikas on madala pH-tasemega ning aitab maohappelisust tasakaalustada.

Toit, mis madala maohappesuse puhul hästi aitab, on vana hea hapukapsas. Võiksid seda süüa eelroana, vahetult enne põhitoidukorda. See aitab samuti tõsta happelisuse taset maos.

3. Halvad toitumisharjumused

Kui soovid, et su seedimine toimiks tõrgeteta, on väga oluline oma toitumises tekitada rutiin ja teha toidu puhul alati tervislikke valikuid. Pahatihti aga süüakse ebaregulaarselt ja valimatult ning see kõik jätab seedimisele oma jälje.

Halvad toitumisharjumused ei lase kehal head rutiini saavutada, et näiteks mõista, millal on vaja õiges koguses maomahla toota, et seediksid korralikult kõik toiduained toitaineteks.

Kui sööd liiga kiiresti, siis hüppad üle esimesest sammust, mis on seedeensüümide vallandamine kehas.

Kuidas olukorda parandada?

Alustame kõige lihtsamast – nimelt söö tervislikke toite ja tee seda regulaarselt ja aeglaselt. Aeglaselt söömisel tuleb sul ennast distsiplineerida ja kasvõi lugeda mitu korda iga suutäit mälud, selleks aga tuleb kõrvalised segajad nagu näiteks telefon või töö tegemine tahaplaanile jätta!

4. Kahjustatud või põletikuline kõhunääre

Kui sul peaks olema selline terviserike, peaksid teadma, et piima- ja teraviljatooted sinu organismile ei sobi. Piimatooted põhjustavad liigset lima kõhunäärmes ja teravili sisaldab valku, mis kahjustab kitsaid kõhunäärme osasid.

Kuidas olukorda parandada?

Toidutalumatuse korral on võimalik toitumiskavas välistada nii gluteeni- kui ka piimatooteid. Soovitan kindlasti proovida, millised muutused tervises toimuvad, kui need oma menüüst välja jätad.

Kui kahtlustad, et sul on seedimisega tõsisemad probleemid, siis kindlasti konsulteeri oma arstiga enne, kui omapäi tegutsema asud.