Uuring: naised, kes ärkavad hiljem, kannatavad tõenäolisemalt selle haiguse käes

Colorado Ülikool koostöös Bostoni naistehaiglaga leidsid, et varastel hommikutundidel ärkavate naiste risk vaimsetele haigustele on väiksem tänu pikemale päevavalgusele. Uuringu autori sõnul sõltub see suuresti geneetikast, kas oled õhtu- või hommikuinimene. Hommikuinimeste puhul oli risk vaimsetele probleemidele 12 kuni 27 protsenti madalam kui hiliste ärkajate puhul, kirjutab Independent.

Uuringu juhtiv autor Céline Vetter selgitab, et depressioon on seotud osaliselt valgusega. Mida rohkem oleme avatud valgusele, seda tervem on ka vaimne tervis. Kuigi uuringu tulemused viitavad vaimse tervise ja uneharjumuste seosele, rõhutab autor, et hiline ärkamine ei tähenda, et naisel kindlasti depressiooniga probleeme peaks tekkima.