Elu viis ujeda, kuid üliandeka graafiku Salome Trei Ameerika vaimuhaiglasse

Erm on vahendanud, kui mures Salome oli, pihtides talle: «Mul valmivad kõik tööd väga aegamisi. Kujutluses loon mingi väikese kompositsiooni valmis, vahel kulub selleks paar nädalat, siis hakkan plaadile graveerima, lootes, et nüüd asi kiiresti edeneb; aga töötades satud indu, näed, kuidas kavandatud idee kitsaks, õhuvaeseks jääb, kuidas esialgne kontseptsioon otse sundivalt avardamist nõuab, tõmbad katseks täiendavalt mõned jooned, hakkad nende ümber pildi struktuuri tihendama ja varsti leiad, et pilt on plaadi äärteni täis suureks formaadiks paisunud, mille viimistlemine võtab palju aega. /.../ Seetõttu ei teagi, kui kaua ma graafikuna enam töötada saan, ja võib-olla pean selle ala kõrvale heitma ning mõnel muul alal katsetama hakkama. See teeb meele nii haigeks, et ei tea, kuidas elada või olla.»

Trei, Salome. Tütarlaps kannuga. 1939. Litograafia. Pl 50,5 x 38,5, TKM TR 7495 G 2098, Tartu Kunstimuuseum FOTO: muis.ee

Katastroof saabus kiiremini, kui noor kunstnik oli osanud karta. 1944. aasta märtsipommitamises süttis Kunstihoone õue peal asunud kuur, millest sai alguse tulekahju. Kuigi kunstnikud Roman Nyman ja Herman Halliste said majahoidja abiga tulekahju kustutatud, muutus enamik ruume elamiskõlbmatuks. Peavarjuta jäänud ja sügavas hingelises šokis Salome põgenes jalgsi Haibale, vedades kelgul kaasa oma vara. Ilmselt läbielamiste, stressi ja ületöötamise tagajärjel sattus naine juunis kopsuverejooksuga Ruila arstipunkti ning viidi sealt neljaks nädalaks Tallinna Keskhaiglasse. Pärast mõningat paranemist nähti talle ette sanatoorne ravi. Kuna just siis teatati Saare Maahaiglast, et seal olevat saadaval voodikoht, transporditi Salome Trei lamava haigena kodusaarele. Seal paranes naine niipalju, et septembris koju pääses.

Pagulasena laagrites

Just siis algasid kõige hirmsamad ajad: sakslaste taganemine ja põgenike valgumine saarele. Ka Treide perekond lõhenes. Kui ema ja õed jäid kodumaale, siis Salome läks koos isa ja vend Hermanni perega Saksa laevale. Põgenikealus Gharlotte jõudis 11. oktoobril 1944 Gdanski sadamasse. Nad sattusid Leitmeritzi (praegune Litomerice) laagrisseTšehhis, kus esialgu tundus veel üsnagi turvaline.

1945. aasta algul algas teistkordne põgenemine. Kiiresti edasi tunginud punaarmee eel ei jõudnud keegi evakuatsiooni korraldada, iga pere pidi omal jõul pääsemist otsima. Nii rändas ka Salome lääne poole läbi mitmete ja mitmete DP laagrite. Püsivama peatuspaiga leidis Trei Augsburgis.

Kõigis laagrites toimus skriinimine, et välja selgitada sõjaroimarid ja kaasajooksikud. UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) seisukoht oli, et kõik isikud, kes ei suuda tõestada, et nad sunniviisiliselt evakueeriti, tuleb kodumaale tagasi saata. Salomele mõjus tagasisaatmise hirm halvavalt. Just siis mõtles ta välja legendi, nagu oleks teda evakueeritud sunniviisiliselt saksa haigla koosseisus.