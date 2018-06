Parimad toidud seedesüsteemi tervena hoidmiseks

Punased marjad

Kui kõht tundub nagu õhupall, toovad leevendust maasikad ja vaarikad. Punased marjad tekitavad väga vähe gaase, mistõttu on need hea vahepala olukorras, kus tuleb puhitust kindlasti vältida.

Kummelitee

Seedeprobleemide korral joo enne magamaminekut tassike kummeliteed, et saaksid rahus magada. Peale selle, et kummel hea une toob, leevendab see ka seedehäireid ja mõjub seedetraktile rahustavalt.

Paksoi ja fenkol

Kuigi paksoi kuulub ristiõieliste köögiviljade hulka (nende seas on ka kapsas), siis ei ole vaja karta, et selle söömine põhjustaks sellist ebamugavust nagu näiteks Savoy kapsas, mis on kurikuulus puhitusetekitaja.

Ingver

Ingverijuur leevendab edukalt iiveldust ja aitab oksendamisele piiri panna. Ingver aitab seedesüsteemi rahustada, mistõttu tasub seda ka süüa kõhukinnisuse korral. Nii saab kõik jälle liikuma.

Kaer

Igahommikune kaerahelbepudru söömine on mitmekülgselt kasulik. Uuringud on näidanud, et täna kaerapudrule kasvab kõhus rohkem häid baktereid, mis tuleb kasuks nii seedimisele kui kogu immuunsüsteemile.

Hapukurk ja hapukapsas

Enamasti haaratakse probiootikumide vajaduses jogurti järele, kuid neid sõbralikke baktereid saab ka mujalt. Hõlpsasti saab probiootikume hapendatud toitudest nagu keefir, hapukapsas ja hapukurk.