Laialt levinud hommikune harjumus, millest loobumine muudab su elu

Mel Robbins avaldas 2017. aastal raamatu «Viie sekundi reegel», mis sai tollel aastal Amazoni 5. loetuimaks raamatuks, number üks audioraamatuks maailmas ning on juba nüüdseks tõlgitud 31 keelde. Robbins ütleb, et parem elu on sinust kõigest ühe otsuse kaugusel.

Mel oli 41-aastaselt töötu, pankroti äärel, õnnetus abielus ja allakäinud enesekindlusega. Tal oli raskusi isegi voodist välja saamisega ning ta lükkas pidevalt oma äratuskella edasi. Ometi ta teadis, et ta peab voodist ülesse tõusma, kuid ärevus lõi sisse ning ta magas edasi. «Miks sa peakski tahtma ülesse tõusta, kui su elu on selline?» Melil oli raskusi isegi väikeste asjade tegemisega. Ta lootis, et motivatsioon lihtsalt leiab ta ülesse.

Ühel õhtul jõi ta kurbuse alla surumiseks alkoholi ning vaatas televiisorit. Seal näidati startivat raketti. Miski klikkis Meli peas ning ta otsustas, et äratuskella helisedes stardib ta pikemalt mõtlemata just nagu rakett voodist välja. Järgmisel hommikul ei mõelnud ta oma probleemidele, vaid luges tagurpidi 5, 4, 3, 2, 1 ja tuiskas voodist välja.

Mel räägib, et just sinu sündimise tõenäosus on 1:400 000 000 000. Mis on esimene otsus, mis sa täna tegid? Ilmselt lükkasid oma äratuskella edasi. «Jaa, ma olen üks 400 000 000 000st, ma lähen nüüd tagasi voodisse.»

Sa ei hakka kunagi tundma end nõnda, et väga tahaks süüa herneid ja kana sarvesaia asemel või magamise asemel jalutama minna. Kõik, mis on sinu tavapärasest rutiinist erinev, nõuab jõudu ja enese sundimist. Kui sa kuulad enda tundeid, siis sa ei saa seda, mida sa tegelikult tahad. Sul ei teki kunagi seda õiget tuju. Kui sa ei tegutse viie sekundi jooksul, et nö oma ideega (midagi uut teha) abielluda, siis sinu aju tõmbab hädapidurit ja tapab su idee. «Sa teed endale seda ise. Lõpeta see.»

Tagurpidi lugemine võimaldas Melil mõtlemise ja tegemise vahelt sügavik eemaldada. Puhtalt tegutsemine kasvatas tema enesekindlust. Tal polnud isegi aega negatiivselt mõelda. Mel kasutas seda äri rajamiseks, vormi saamiseks, ärevusest vabanemiseks, prokrastineerimise lõpetamiseks, vähem joomiseks, «ei» ütlemiseks, riskide võtmiseks, raha teenimiseks, parem ema olemiseks.