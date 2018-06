Sodiaagi saladused: kuidas teada, et mees on sinusse armunud?

Your Tango teab, et erinevalt noorusajast võib täiskasvanuks saades olla väga raske aru saada, kas kellelgi on ka sinu vastu soojemad tunded. Sa pead ehk analüüsima pikemalt tema tekstisõnumeid, konsulteerima sõbrannadega ning kogu kogemus võib osutuda üsna valulikuks. Samuti pole kõik inimesed flirtimises osavad ja sul võib olla raske tema märke lugeda.

Seetõttu võib pöörduda ka astroloogia poole, sest astroloogid on märganud, et tähemärkide käitumises võib märgata teatavaid kindlaid jooni, kui tal on sinu vastu huvi. Seega: küsi, millal on su silmarõõmu sünnipäev!

Jäär

Kui sulle on Jäär silma jäänud, saad sa kohe aru, kui ta samaga vastab. Jäär teab, mida tahab, ning teeb kõik selleks, et seda saada. Nad on julged ning avameelsed ning väga kiirelt võib vestlus minna seksuaalseks.

Sõnn

Sõnn võib sind segadusse ajada. Võib tunduda, et ta püüab vaid olla su sõber, kuid see ongi tema «nurk». Sõnnil läheb aega, et emotsionaalset sidet luua, enne kui suhe füüsiliseks muutub.

Kaksikud

Just nagu Sõnnidega, tead sa ka Kaksikute puhul, et sa meeldid talle, aga mitte kõige lihtsamal viisil. Ta püüab natuke liiga palju, mängib natuke liiga agaralt «lahedat tüüpi»... Kui see kõik sind eemale ei hirmuta, siis naudid sa kindlasti Kaksikutega flirtimist.

Vähk

Vähist võib olla raske aru saada. Kui ta sulle meeldib, pead tegema ise esimese sammu, isegi kui see on midagi väikest. Kui oled avalöögi teinud, hakkab ta sinuga igal võimalusel flirtima - pidevad komplimendid, füüsilised puudutused, väikesed teened... Kõik see näitab, et teie tunded on vastastikused.

Lõvi

Ka Lõvidest võib olla raske aru saada. Nad oskavad suurepäraselt flirtida, aga nad on ka ülidramaatilised. Kui sa unustad tekstisõnumile vastata või jätad mulje, et ei huvitu temast, võid pea panti panna, et ta teeb selle peale nägusid.

Neitsi

Neitsi puhul tasub jälgida tegusid, mitte sõnu. Kui ta on sinusse armumas, leiab ta iga võimaluse, et sind puudutada ja sinu lähedal olla. Ole valmis: järgneb palju silmavaatamist ja käest kinni hoidmist!

Kaalud

Kaalud on väga vaiksed ja häbelikud. Ta järgib põhimõtet: üheksa korda mõõda, üks kord lõika - isegi lihtsad asjad, nagu tere ütlemine, on tema peas enne 50 korda läbi mõeldud. On raske aru saada, kas sa meeldid talle, aga kui sa poetad mõned hästi läbi mõeldud vihjed, saab ta sellest aru ja jätkab täiskäigul.

Skorpion

Skorpion annab oma huvist märku enne, kui sa sellest arugi saad. Nad on väga osavad flirtijad ning suudavad luua sellise vestluse, mis paneb sind enama järgi janunema. Nad ei anna küll endast palju ära, kuid kohe kindlasti leiab ta võimalusi sinuga natuke rohkem aega koos veeta, kui sa talle huvi pakud.

Ambur

Amburit ausalt öeldes ei huvita. Kui sa oled Amburisse armunud, siis soovime sulle palju kannatust - ta ilmselt käitub päris nõmeda mehena. Aga pea vastu ja ära kaota lootust!

Kaljukits

Kaljukitsed oskavad flirtimiskunsti palju paremini tekstisõnumite vahendusel kui päriselus. Ta saadab kindlasti sulle flirtivaid tekste, mõned neist võivad suisa vürtsikad olla, kuid ära heitu, kui päriselus päris sama võnget ei taju. Kaljukitsed lihtsalt on häbelikud.

Veevalaja

Veevalaja kiidab sind taevani. Ta kipub vahele jätma kerge armumise osa ning läheb otse tugevamate tunnete maile. Ta on superflirtija ning puistab komplimente paremale ja vasakule. Kui tal on sinu vastu tunded, siis sa saad sellest kindlasti aru.

Kalad