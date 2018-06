Neli viga, mida palka juurde kaubeldes vältida

Naiste karjäärinõustaja Romy Newman ütles MyDomaine’ile antud intervjuus, et naised peaks palga küsimusel olema agressiivsemad ja järjekindlamad. «Mida rohkem naised palgakõrgendust nõuavad, seda rohkem neile makstakse ja seda väiksemaks läheb sooline palgalõhe,» on Newman veendunud.

Romy Newman ja tema kolleeg Karen Gately jagavad juhiseid, mida palgakõnelustel vältida ja kuidas õiglane palk välja kaubelda.

«Mul pole aastaid palka tõstetud»

Newmani sõnul on see vale sissjuhatus, mis rikub vestluse tooni. Paljud suurfirmad ei pea ammu enam kinni kombest igal aastal töötajate palju tõsta, mistõttu ei ole ee eriline argument. Selle asemel tuleb toonitada, millist väärtust sa ettevõttele tood, et oma soovi põhjendada. Kui võimalik, viita otsesele majanduslikule kasule, mis on tänu sinu tööle tulnud ja räägi sellest, mida plaanid edaspidi teha.

«Ma tean, et sul on kiire, aga…»

Palka juurde küsides on väga oluline hea ajastus. Väga võimalik, et palgakõrgenduse otsus ei sünni vaid ühe vestluse jooksul. Pane kõigepealt juhiga kokkusaamine paika, varu valmis tõendid, miks sa oled rahalisa ära teeninud ja pane koos ülemusega paika plaan, millal võiks suurem palk sinu kontole jõuda. Äkilised nõudmised ja üllatavad ultimaatumid ei pruugi hästi lõppeda. Juht tahab siiski veenduda, et sa oled seda väärt.

«Teised saavad minust rohkem palka!»

Kuigi enda eest seismine on väga oluline, ei maksa kolleegide palka jutuks võtta. Sinu jaoks võib võrdne palk võrdse töö eest tunduda mustvalge teemana, kuid alati on teisi asjaolusid, mis võivad palga suurust oluliselt mõjutada: varasem töökogemus, töö asupaik jpm. Vihane õigluse taganõudmine võib jätta lapsiku mulje ja ei ole palga maksmisel määrav. Keskendu ikka sellele, millist väärtust just sina ettevõttele tood.

«Ma tahan kodulaenu, mul on vaja kõrgemat palka!»