EKSKLUSIIV! Blogija Paljas Porgand: me ei oska Roometiga tülitseda

«Meie teekond algas juba mõni aeg tagasi, täpsemalt 22. märtsil, ning eneselegi ootamatult olin juba 12. mail suhtes. Me ise ei suuda kumbki seda veel väga uskuda, et me koos oleme, kuid täpselt nii ta on. Ja kuna meie tulevikuplaanid näevad juba üsna pea ette ka suure avalikkuse ette koos astumist, siis oli ka tagumine aeg teiega sotid selgeks rääkida.»

Just selliste sõnadega avas blogija reedel ilmunud postituse, milles tutvustas avalikkusele enda uut kallimat. Tegime meiegi sotid selgeks, millisena näevad noored enda suhet ja ühist tulevikku.

Kuivõrd erinevad teie minevikud? Roometil pole varasemalt tõsiseid suhteid olnud, samas Merilinil oli neid mitmeid. Kuidas sellised asjad teie suhtes rolli võivad hakata mängima?

Merilin: Suurem osa rolli on juba mängitud. Me tegelikkuses hindame seda eripära väga kõrgelt ning teadvustasime seda endale mõlemad kohe. See ehk ongi koht, kus mina saan Roometi elus «õpetajaks» olla. Alguses andis see ikka tunda, et Roomet pole ehk harjunud oma elu kellegi teisega sel määral jagama, kuid kuu hiljem on ta väga suuri samme teinud ja me oleme tugevalt kokku kasvanud.

Roomet: Olen olnud koguaeg seisukohal, et suhe peaks looma mitmetasandilist (emotsionaalne, vaimne, jne) lisandväärtust mõlemale poolele. Merru oli esimene inimene keda olen kohanud, kelle puhul nägin, et keegi suudab/saab minu ellu midagi sellist juurde pakkuda. Üks põhjustest võib olla see, et ta on nii elukogenud, milles eelnevad suhted on kaasa aidanud.

Mis on suhtes kõige olulisem?

Merilin: Minu puhul on selleks ausus, heatahtlikkus ning huvi suhet hoida ja arendada. Ma arvan, et seda ei annagi tagada. Pigem tuleb leida inimene, kellele on need omadused/tõekspidamised sama tähtsal kohal ja sisse juurdunud.

Roomet: Number üks on kindlasti ausus, ilma selleta ei kujuta ma tervislikku suhet ette. Olulisel kohal on ka eneseväljendamine ja kommunikatsioon, sest tegemist on ikkagi kahe erineva inimesega kes reeglina ei suuda üksteise mõtteid lugeda. Teiste inimeste suhetest olen näinud, et suurem osa ebakõlasid tekib teineteise mitte mõistmisest, seega on oluline teavitada oma kallimat ka väikestest asjadest, mis tekitavad negatiivset, aga ka positiivset.

Kui palju teil tülitsemist ette tuleb? Mis teemadel teil enim arusaamatusi tekib?

Merilin: Me ei tülitse. Me ei oska seda justkui teha. Me räägime. Me jagame oma reaalsust üksteisest, et teineteist mõista. Igal inimesel on õigus... Seda oma reaalsuses. Oluline on saada aru, kuidas kaks reaalsust panna koos eksisteerima. Ja kui kumbki tunneb end halvasti, siis me istume maha ja otsime lahenduse.