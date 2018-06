Kas salajane seksiseiklus võib suhte päästa?

Coxi sõnul on mitu põhjust, miks see idee nii ei toimi. Irooniliselt ei ole otseselt truudusetus, mis suhte ära rikub, kui üks teist petab. See on hoopis valetamine, millega inimesed elada ei suuda.

Partneri petmine lootuses, et siis kodus midagi paremaks läheks, on seksuaaleksperdi sõnul väga rumal mõte. Teisest küljest ei ole ka mõtet maha salata, et seks salasuhtes on enamasti väga hea.

Selleks on mitu põhjust, miks petmine inimesi ahvatleb: seiklus, uudsus, ja partner, kellega ei ole seksitud juba tuhandeid kordi. Salajase kohtumisega kaasneb ootusärevus ja planeerimine.

Neid samu mainitud strateegiaid saab ära kasutada selleks, et elukaaslasega seksuaalelu elavdada. Afäärist saab õppida ootusärevuse ja fantaseerimise võlu: pettes kasutatakse seksimiseks saadaolevaid võimalusi ja suurem osa ajast elatakse viimast korda mõttes läbi või kujutatakse ette, milline järgmine kord võiks olla. Neid mõlemaid asju saab teha ka õnnelikus monogaamses suhtes.

Petmine õpetab ka seksuaalseid kohtumisi planeerima: te lepite kokku, kus kohtute – kas räpases hostelis või viisakas hotellis. Sa mõtled läbi, mida selga panna, millist aluspesu ta näeb, kui sind riidest lahti võtab. Millist šampust te joote ja nõnda edasi. Te mõtlete, mida teha selleks, et teisele muljet avaldada. Plaanite, vaete olukordi läbi.

Siin on üks väga oluline õppetund, mis jääb paljudele märkamata: petmine ei ole enamasti spontaanne seks, see on planeeritud. Seetõttu on jabur, kui inimesed on vastu ideele oma elukaaslasega seksi ette planeerida.