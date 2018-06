Kolm kõige kergeusklikumat sodiaagimärki

Kalad (19. veebruar - 20. märts)

Kalad lubavad endale, et ei lase end jälle nii kergesti ära kasutada, kuid millegipärast ei õnnestu neil oma vigadest õppida ning nad annavad taas inimestele võimaluse endaga manipuleerida. Kalad on tundlikud (vahel liigagi) ja neil on head instinktid… kui nad vaid oma sisetunnet kuulda võtaks.

Kalad on aatelised ja eeldavad teistest alati kõige paremat. Seetõttu on nad kohati inimeste pahede suhtes pimedad. Manipuleerija kavatsusi saaks läbi näha, kui Kalad usaldaks rohkem oma intuitsiooni, jälgiks teiste miimikat, hääletooni ja kehakeelt. Selleks, et enda eest paremini hoolt kanda, võiks Kalad olla vähem usaldavad, et valetaja kergemini ära tabada.

Kaalud (23. september - 22. oktoober)

Kaalud on sodiaagimärkidest ühed kõige lahkemad ja usaldavamad tegelased, mis muidu oleks ju tore, kuid on laastav juhul, kui keegi otsustab seda usaldust ära kasutada. Vahel on Kaalud täielikus teadmatuses, mis nende ümber toimub. Kuni hetkeni, mil keegi nad «üles äratab».

Kui Kaalude esindaja langeb pidevalt lõksu ja satub pettuste ohvriks, peaks ta järele mõtlema, miks see nii on. Võib-olla on aeg natuke endale pühenduda ja elule tagasi mõelda. Keegi ei pea oma vigadest õppimiseks pidevalt samasse ämbrisse astuma. Vahel piisab õpetuseks ka teiste kogemustest.

Jäär (21. märts - 19. aprill)

Jäärad on kõige kergeusklikumad siis, kui nad on armunud. Nad tahavad tulihingeliselt oma armastusse uskuda, isegi kui kõik teised neid ohumärkide suhtes hoiatavad. Armastus teeb nad kahjuks nii pimedaks, et nad eiravad oma sisehäält. Kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tihtipeale see nii ongi.

Kui Jäär on millelegi pühendunud, põrutab tea pea ees edasi ja ei võta aega hingetõmbekski. Seetõttu ei märka ta tõendeid, mis näitavad, et midagi on valesti. Kuna ta ei mõtle ka mujal elus oma käike väga läbi, satubki ta armuelus sageli olukordadesse, kus saab valusalt kõrvetada.