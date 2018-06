Pilt tõestab, kuidas 9 kuud trenni võib selga muuta

Varem sõi Patreasha palju valmis- ja kiirtoitu ning tema ainus trenn oli lapsega tegelemine. Pärast endas selgusele jõudmist hakkas ta vähehaaval rämpstoidust loobuma ning asendas selle tervisliku isevalmistatud söögiga. Lisaks jälgis naine, et ei tarbiks liiga palju kaloreid ning et makrotoitained oleks õiges tasakaalus.

Patreasha sai aru, et igasugu treeningprogrammid, mis lubavad kiireid tulemusi, ei tee tervisele head ja toovad vaid ajutisi tulemusi. Seetõttu otsustas ta olla kannatlik ja käia vaheldumisi jooksmas ning teha kodus kõrge internsiivsusega intervalltreeningut (HIITi) viis kuni kuus korda nädalas. Kui võhma oli rohkem ja nii-öelda põhi all, läks Patreasha jõusaali, kus hakkas käima viis korda nädalas. Tulemused on muljetavaldavad.

A post shared by PatreashaFit👨‍👩‍👧💍 (@patreasha) on May 31, 2018 at 7:17pm PDT

Oma edu põhjuseks peabki Patreasha distsipliini. «Ette tuleb igasugu asju, mida ei saa ise kontrollida ja mis võivad rajalt kõrvale juhtida,» tõdes ta. «Kui midagi sellist juhtub, siis tavatseb meil iseennast tagaplaanile lükata.» Sel korral ei lasknud ta sellel juhtuda ja käis kõigest hoolimata trennis edasi. «Keha ei saa kiiresti muuta,» loeb ta teistelegi sõnu peale, et võti on järjepidevuses. «Kui sa annad oma kehale vajalikeks muutusteks aega, siis lõpuks on see kogu ootust väärt.»