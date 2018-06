Kolm asja, mis sinu kehas muutub, kui loobud liigse suhkru tarbimisest

Triglütseriidid ehk veres ringlev rasv on vajalik kehaenergia tootmiseks, kuid selle kõrge tase tähendab, et veres on liiga palju rasva, mis võib pikemaajaliselt olla soodus pinnas südamehaiguste tekkeks. Kui lõpetad suhkru tarbimise, hakkab triglütseriidi tase veres langema esimeste nädalate jooksul. Südame tervise seisukohast on suhkrust loobumine parim otsus, mida teha saad.

Kui oled olnud mõni nädal kuni mõni kuu ilma suhkrut tarbimata, märkad, et sinu maitsemeel on muutunud ja see, mis enne tundus täiesti mõnusa ja normaalse maiustusena, tundub nüüd ebameeldivalt lääge. Väga paljud minu toitumiskava kliendid on seda ise kogenud, et toitumiskava järgi toimetades nende magusaisu väheneb oluliselt või kaob täiesti. Ja isegi neil, kes on eelnevalt väga maiustada armastanud!