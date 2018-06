Noor ema kardab: vanaema ähvardab last ära võtta

Vastab pereterapeut, Gordoni Perekooli koolitaja Pille Murrik:

«Kirjutate, et elate senini emaga koos olude sunnil. Võimalus elada ema juures väikse lapsega on aidanud lapsekasvatamisega toime tulla ilma sissetulekuid omamata. Nüüd, kus on olemas töö, mis võimaldab nii korteri üürimist kui eluks vajaliku ostmist, tekib võimalus eralduda emast ja luua oma pere, kuhu esialgu kuulute teie ja laps. Samas kardate selle sammuga rikkuda suhted emaga ning muretsete, kuidas ema üksijäämisega toime tuleb. Kardate, et see võib tema jaoks valus hoop olla. Võimalik, et kuuleksite ka etteheiteid tänamatuse pärast, aga võib-olla mitte.

Vajadus oma perega omaette elada on seda suurem, et ema juures koos elades on hägustunud piirid perede ja rollide vahel. Paistab, et ka emana ja täiskasvanuna jätkate oma emaga suhtlemist justkui lapse rollist, kelle asi on sõna kuulata. See teeb emal lihtsamaks kohelda nii teid kui teie last, justkui oleksite mõlemad tema omad. Tõenäoliselt on ta ütlemiste taga head kavatsused ja hoolimine lapsest. Võimalik, et ta püüab sel moel oma kunagi tehtud vigu parandada või süütundeid leevendada. Reaalsus on aga see, et sellised ütlemised teevad haiget ja tekitavad ka lapses segadust. Harjunud ema kuulama, teile justkui ei meenukski, et olete emaga võrdne täiskasvanu, kel on oma vajadused, väärtused, seisukohad ja tõekspidamised ning õigus nende järgi toimida. Praegune olukord traumeerib nii teid kui last.

Kui otsustate asuda lapsega omaette elama, võiks seda emale väljendada koos tänulikkusega osutatud abi eest ja sooviga iseseisvalt vastutama õppida. Otsus peaks endal enne kindel olema, nii saaksite ema võimalikke vastureaktsioone kuulata, kartmata ümberrääkimist. Küll võib kasuks tulla, kui teil õnnestub kuulata ema sõnadest sügavamale, tajuda tema tundeid ja vajadusi ning seda arusaamist oma sõnadega väljendada, näiteks: «Sa oled meiega nii harjunud, et ei kujuta oma elu meieta ettegi.» Või: «Sa hakkad meist puudust tundma, eriti lapsest (lapse nimi).» Või: «Sa tunned end üksikuna ja su elu muutub tühjaks, kui meie ära kolime.»

Ka võiks kuulata tema hirme, mis seotud teie hakkamasaamisega.

Tähtis on lahkuda teadmisega, miks vajate omaette elamist (võimalus iseseisvalt otsustada oma elu üle; kasvatada last oma väärtuste ja põhimõtete kohaselt; tagada lapsele kasvamiseks turvaline keskkond vm), mitte lahkuda vihaga.

Arvestades ema vajadusi ja soove lapsega kohtuda, saate arutada, kuidas ja kui tihti hakkate kohtuma. Ning kui ema solvub ja ei taha suhelda, ärge vastake sellele omapoolse solvumisega. Jätkates kontakti hoidmist (kasvõi kirjad teie elust, sünnipäevaõnnitlused vms omapoolsed külaskäigud) võivad jää sulatada.

Ning kui ikkagi peaks küsimuseks jääma teie suutlikkus last kasvatada, võiks pöörduda kohaliku lastekaitsja poole palvega, et ta hindaks, kuidas ja kuivõrd te lastekasvatamisega hakkama saate. Kui tema kinnitab teie sobivust, ei saa seda keegi niisama ümber lükata.

Võimalik, et teie ema kardab üksildust ja lapse eest hoolitsemine annaks talle elumõtte. Aga igal lapsel on oma elu ja vanemad on tema arengu toetamiseks, mitte vastupidi. Olla kellelegi elu mõtteks oleks lapsele liialt raske koorem. Tal on oma elu elada ja lapsepõlv on selleks valmistumine.

Olen oma vastuses lähtunud oma elu- ja töökogemusest. Võimalik, et konkreetselt teie pere puhul on mõned asjad teisiti. Ka olen lähtunud eeldusest, et olete täiskasvanud inimene. Aga juhtub ju ka, et vahel saadakse lapsi üsna noorelt. Kui te peaks olema alaealine või üsna nooruke, võib ema tõesti muretseda, et te ei saa üksi hakkama.