Alkohoolsed joogid, mis kõige rohkem nahka rikuvad

Kuigi igasugune alkohol tekitab veepuudust ja sellest tulenevaid probleeme, on selge kange alkohol naha välimusele kõige leebem. Tekiila, džinn ja viin sisaldavad väga vähe lisaaineid ja keha suudab need kergemini läbi töödelda. Seetõttu saab organism nende jookide jääkidest kergemini lahti ja halb mõju nahale on väiksem. Dr Sharkari sõnul on väljub kartulitest tehtud viin kehast kiiremini kui teraviljaviin.

Tumedad kanged alkohoolsed joogid sisaldavad tavaliselt kemikaale nagu tanniine ja metanooli, mis annavad joogile maitset ja värvi. Varasemad uuringud on näidanud, et viskist saab kaks korda suurema tõenäosusega pohmelli kui samast kogusest viinast. Pohmelli sümptomid (nagu näiteks veepuudus) soodustavad samuti naha enneaegset vananemist.

FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Kuigi punast veini kiidetakse tihti selle antioksüdantide poolest, on see naha seisukohalt hoopis üks kõige halvemaid alkohoolseid jooke, mida juua. Eriti siis, kui sul on nahahaigusi nagu rosaatsea, mis põhjustavad nahapunetusi. Kuna punane vein on filtreerimata, peavad maks ja neerud selle töötlemisega palju vaeva nägema. Seetõttu on suur tõenäosus, et punase veini joomine tekitab järgmiseks päevaks nahale punaseid laike ja turseid ning nahalõtvust.