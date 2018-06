Oomaigaad! Nad lähevad triatlonile

«Olen neljandast-viiendast eluaastast peale paaniliselt vett kartnud, nii et tekkis juba mure, kas surengi kunagi maha, ilma et ujumise selgeks saaksin,» räägib Kris Leinatamm. Nii läkski ta mullu augusti lõpus Otepää triatloni ajal korraldaja Margus Püvi käest uurima, kes võiks teda ujuma õpetada. «Kui ta siis lahkudes ütles, et järgmine aasta stardis näeme, tekkis mõte, et aga äkki teekski ära,» meenutab Kris, kuidas sündis hullumeelne mõte minna n-ö tavalise inimesena triatloni tegema.

Ta on seda usku, et iga inimene on kohustatud oma mugavustsoonist välja tulema, sest «muidu me võtame 50 korda 50 sentimeetrit siin maailmas ilmaaegu ära». Triatlon tundus piisavalt äge väljakutse selleks, et veehirmust üle saada, kuigi päris üksi ta seda ette võtta ei julgenud.