Tähelepanu mehed: naised ei otsi kõhulihaseid, vaid hoopis neid üllatavaid omadusi

Kohtinguportaal Zoosk võttis uurimise alla 3051 naist ja analüüsis 301 242 sõnumit, millest selgus, et isad on praegu kohtingumaastikul hinnas. Lausa 92 protsenti naistest oleks nõus kohtingutel käima üksikisaga. 55 protsenti naiskasutajatest lausa ise sooviks üksikisa leida.

41 protsenti naistest peab üksikisasid vastutustundlikuks. 26 protsenti usub, et isaks saanud mees ei pea enam ennast «maailmanabaks». 15 protsenti naistest peab isasid hoolivamaks, 9 protsenti kannatlikumaks ja sama paljud arvavad, et üksikisad on arvestavamad kui lastetud mehed.