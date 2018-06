Sõbranna.ee nädalahoroskoop 16.-22. juuni

Jäär

21. märts – 19. aprill

Esmalt vajad mõned päevad selleks, et juhe seinast välja tõmmata ja puhata. Alles seejärel suudad taas täiel võimsusel tööd murda. Eriti hästi sujub sel nädalal koduste asjade korraldamine ning vanema põlvkonna sugulastega suhtlemine. Ei maksa liig iseteadlik olla, kuula elukogenumate nõuandeid.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Ole avatud ja uuendusmeelne, kuula, mida teised inimesed räägivad. Sul on paljugi õppida, ole valmis infot vastu võtma ning olulisi asju meelde jätma. Kui oled mõelnud õpingute alustamisest või haridustee jätkamisest, siis praegu on õige aeg võimaluste uurimiseks. Teadmishimu võib sind piiri tahagi viia.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tööasjade ajamiseks ja raha teenimiseks pakub aeg rohkelt võimalusi. Sinu ülesandeks on õige hetk ära tabada ja kiirelt tegutseda. Küllap on sul lihtne leida inimesi, kellega koostööd teha. Infot selekteerides tuleb hoolikas olla ja fakte kontrollida – sinuni võib jõuda ka teavet, mis ei vasta üldse tõele.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Merkuur teeb trigooni nii Jupiteri kui ka Neptuuniga, võimaldades sul nii loogilist mõtlemist kui ka tugevat intuitsiooni eriti otstarbekalt kasutada. Tegele asjadega, mis sulle tõeliselt rõõmu pakuvad, julge välja käia ja teostada südamelähedasi ideid. Suuremate rahaliste tehingute tegemiseks aeg aga ei sobi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Veenuse ja Marsi vastasseis toob pinget armusuhteisse. Kired möllavad, suhtes võib kätte jõuda võimuvõitluse faas. Raske on tasakaalu luua - ootused partnerile on väga kõrged, mõtled saamisele rohkem kui andmisele. Kipud minevikuteemasidki praegusesse hetke tooma, armukadedus on kerge tekkima.

Neitsi

23. august – 22. september

On hea aeg läbirääkimiste pidamiseks ja koostöö korraldamiseks, aga ka sõpradega kohtumiseks. Kui sõidad külla Eestimaa teises otsas elavatele sõpradele, saad ilmselt nii meeldivaid elamusi kui ka huvitavat ja edasiviivat infot. Nädal on toimekas ja rõõmurohke rohenäppudest Neitsitele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap on käed-jalad tööd täis. Raha- ja äriasjad edenevad hästi, tuleb vaid toimekas olla ning õigete inimestega suhelda. Võid saada tööalase pakkumise või tärkab su peas nutikas äriidee, mis küllaltki kiirelt kasu tuua tõotab. Nõuandjate kuulamisel tasub olla skeptiline – uuri ise, kuidas asjad käivad, ära usalda kedagi pimesi!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suurepärane aeg selleks, et tegeleda õppimise ja enesearendamisega, minna kursustele või õppereisile. Kogu infot, tee märkmeid, pea plaane – saad oma tarkust edukalt kasutada! Kui pead igapäevaselt tööl käima, tuleb arvestada, et töine õhkkond on muutlik ja pingeline, võid sattuda võimuvõitluse keerisesse.

Ambur

22. november – 21. detsember

Nädal sobib eelkõige kodu ja perega seotud asjade ajamiseks, ka selleks, et rääkida rahulikult selgeks kunagi tekkinud probleemid. Ehkki sulle on reisikihk loomuomane, pole praegu parim aeg pikemate sõitude ettevõtmiseks. Pole kerge reisikaaslastega üksmeelt saavutada, võib tuliseks vaidlusekski kiskuda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aeg sobib suurepäraselt isiklikku laadi suhete arendamiseks. Hea on koos armsamaga olla, mõtteid vahetada ning ühiselt uusi elamusi otsida. Ka sõpradega suhtlemiseks o periood vägagi hea. Keeruliseks kisub aga äri- ja rahaasjus, kus pead enese eest jõuliselt seisma. Äri- ja armusuhted tuleks lahus hoida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Armusuhted on tähelepanu keskmes, ent harmooniat on raske saavutada. Tekkida võib vastuolusid, välja löövad varem käärinud pinged. Võimalik on tülitsemine kalli inimesega – kas tahab tema või tahad sina suu puhtaks öelda. Selline „paugutamine“ võib õhu puhtamaks ja asjad selgemaks teha, kui pärast kenasti leppida suudate.

Kalad

19. veebruar – 20. märts