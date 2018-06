Üllatav asi, mida naiste puhul peetakse normaalseks, aga meeste puhul ahistamiseks

Jah, kui mees saadab sulle küsimata peenisepildi, siis pole see mitte ainult vastik ja ebaviisakas, seda võib pidada ahistamiseks. Pole üllatav, et seda kinnitab ka värske uuring, mis avaldati ajakirjas Computers in Human Behavior.

«Leiud tõestavad, et hüpermaskuliinsust, mis avaldub selles, et mees saadab küsimata naisele seksika sisuga sõnumi, peetakse meie ühiskonnas suurema tõenäosusega seksuaalseks ahistamiseks, kuna see paneb naise end tundma ohustatuna,» kirjutavad uuringu autorid. «Kontrastina aga paistab, et kultuurilised ideaalid hegemoonilisest maskuliinsusest näivad dikteerivat, et mehed peaksidki reageerima positiivselt, kui naised neile seksuaalselt lähenevad – seda hoolimata sellest, kas nad on selleks ise loa andnud või mitte.»