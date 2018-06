Isad poseerisid pesus, et tõmmata tähelepanu olulisele probleemile

Kampaania nimeks on #FatherFigures ehk isafiguurid. Kampaania eesmärk on tõmmata tähelepanu meeste vaimsele tervisele.

Organisatsioon Central YMCA leidis, et neljal mehel viiest on ärevushäired oma keha pärast, kirjutab Independent. Lisaks üks kümnest mehest kannatab lapse sündides depressiooni käes. Kampaania üks vedajatest Al Ferguson sõnab, et kampaania eesmärk on kutsuda mehi üles omavahel nendest probleemidest rääkima.