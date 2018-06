Mitu korda on turvaline toitu sügavkülmutada ja taas üles sulatada?

Suurim mure toidu külmutamise-sulatamise ja protsessi kordamisega on see, et toiduaine kaotab oma tekstuuri. See juhtub, kuna enamus toiduaineid sisaldab üpriski palju vett. Tuleta meelde füüsikatund – kui sügavkülmutad mingi vedeliku ära, siis see paisub ja kuna vesi on toidu rakus, läheb sealne rakusein katki. Ongi tekstuur rikutud!