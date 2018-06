Trendihoiatus: selle suve kõige vingem pats

Üksikut punutist juuste lahkukammimise kohal on näidanud mitmed kuulsused, nende seas näiteks Sofia Richie, Kate Bosworth ja Naya Rivera, kirjutab Pure Wow.

Patsi tegemiseks kammi juuksed peenikese kammiga lahku, punu tavaline kalasaba ehk Prantsuse pats ja kinnita see väikese kummi või juukseklambriga. See on suve kõige trendikam soeng, milleks kulub vaid viis minutit!