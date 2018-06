PILDID JA VIDEO: Paljas Porgand näitab esmakordselt uut kallimat

Blogija uueks kallimaks ja väljavalituks on Roomet Poom, kes elustiililt Meriliniga väga sarnane. 22.märtsil juhuse läbi Suit Supply üritusel tutvunud paari suhe on kulgenud rahulikult - 1,5 kuud tutvusest, kui nad «ametlikult» suhtesse astusid, polnud Taimre sõnul nende vahel olnud mingit füüsilist kontakti peale kallistamise. «Tahtsin veenduda, et tal on minuga tõsised plaanid,» selgitab blogija.