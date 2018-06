Kolm mehetüüpi, kellega ei ole mõtet püsisuhet aretada

Peaaegu-peika

Temast on raske aru saada – kas ta tahab suhet või ei? Tihti toob ta kaheldava väärtusega vabandusi, miks tal on vaja eemal olla. Samas on ta salapärane ja kui tahab, võib olla väga osavõtlik. Ta hoiab piisavalt palju ühendust, et sind huvitatuna hoida, kuid pigem jääb mulje, et ta hoiab sind varuks, kui peaks üks kord ära otsustama, et tahab sinuga suhet. Siis, kui tema on «selleks valmis».

Märgid, et oled kohanud peaaegu-peikat:

Teie vahel on loomulik vaimne side. Alguses tundub, et ta on su sõber ja igasugused füüsilised hüved on teisejärgulised, enamasti süütud. Kui teie vahel ongi hetkeks midagi enamat, siis järgmisel hetkel tekib jälle tunne, et oled sattunud sõbratsooni.

Ta viib sind välja (näiteks sööma ja teatrisse) ja sa ei saa aru, kas tegu on deidiga või mitte, sest ta ei ütle seda kordagi välja. Ta on küll sõbralik, aga sa ei oska öelda, kas ta flirdib sinuga.

Vahel võib ta sinuga teha ka nii-öelda paaride asju: panna su mööblit kokku, käia koos toidupoes või võtab su isegi diivanil kaissu, aga nii kui ta tunneb, et mingi tegevus läheneb liialt suhtele, siis ignoreerib ta su sõnumeid ja telefonikõnesid või hüppab alt, kui pidite kokku saama. Muidugi hakkas tal tööl ootamatult kiire…

Kuna ta käitub nagu oleks sinu peika, siis hakkavad ka sõbrad seda eeldama ja sa oled sunnitud kordama, et tegelikult te pole päris suhtes.

Kas sellest saaks ka kunagi asja? Võimalik, et väga pika aja jooksul. Praegu aga tasub sul ettevaatlik olla ja piirid paika panna – kui sõber, siis ainult sõber.

Haihtuv mees

Kui peaaegu-peika on su elus olemas (ohutult distantsi hoides), siis haihtuv mees otsustab päevapealt ära kaduda. Pärast seda, kui sa temast enam mitte midagi ei kuule, saad tagantjärele analüüsides aru, et su kõhutunne andis juba ammu millestki märku.

Märgid, et oled kohanud haihtuvat meest:

Ta hoiaks nagu maski ees ja varjab oma siiraid tundeid. Ta on vahel kõrvalepõiklev.

Sa tead, et tal on ees suur elumuutus, kas kolimine, töövahetus või ettevõtlusega alustamine. Või siis on ta just mingi muutuse läbi teinud. Ta võtab tihti ääriveeri jutuks, kuidas see võib suhet mõjutada.

Tal on sinu edu üle raske heameelt tunda ning ta on õnnetu, et ta ei liigu oma eesmärkide suunas.

Ta võib, aga ei pruugi enne põgenemist selgitada, miks ta ära läheb. Võib-olla kardab ta tõsist suhet ja enda sidumist, aga võib-olla tunneb ta end sinu kõrval hoopis alaväärsena. Igal juhul on ta kindel, et suhtest ei tule midagi välja. Kustuta ta oma sotsiaalmeediast ja unusta ära.

Kõigeks valmis, aga…

See on mees, kellega näed kergesti ühist tulevikku. Ta on sinu sõber, usaldusisik ja armastaja. Sul on temaga hea side ja loodad, et tema ongi see õige. Ka tema tahab püsisuhet ja näeb oma tulevikku sinuga koos, aga… tal on sarved maha jooksmata. Mingil hetkel sai ta aru, et on elus vähe kogenud ja pole päris «elu lõpuni koos» suhteks valmis. Isegi kui ta seda välja ei ütle, unistab ta võimalusest natuke seigelda.

Märgid, et oled kohanud meest, kel on üks jalg uksest väljas:

Ta üritab piire nihutada ja vaatab, kui kaugele ta saab minna, ilma et sinust ilma jääks. Näiteks ütleb ta, et ei taha veel seda päris suhteks nimetada («Ega me mees ja naine ei ole!») või küsib, kas sa oleksid nõus avatud suhtega, et te saaks ka samal ajal teiste inimestega kohtuda.

Ta vihjab lahkuminekule ning pakub välja, et te võiks olla seksisõbrad või «parimad sõbrad», mis sisuliselt tähendab, et ta tahab kõiki püsisuhte hüvesid, kuid vabadust ka.