Põhjus, miks dieedi ajal patustamine aitab alla võtta

Toitumisspetsialisti Susie Burrelli sõnul ei pruugi harv patustamine üldse peenike talje teekonnale halba teha. Susie selgitab, et pärast perioodi ranget toitumist annab maius kehale märku, et pole vaja igat suutäit näljahirmus talletada. Sel viisil ei lähe keha nälgimis-režiimi, kus hoiab kinni igast kalorist, mis sisse süüakse, kirjutab TheSun.

Lisaks organismi reaktsioonile teeb patueine kasu ka psühholoogiliselt. See annab dieeditajale midagi, mida oodata ning läbi selle keskenduda enda põhilisele toitumiskavale. Väljaanne Journal of Consumer Psychology avaldas ühtlasi uurimuse, mille kohaselt need, kes kord nädalas sõid midagi dieedivälist, kaotasid nädala lõpuks sama palju kaalus kui ranged dieeditajad.