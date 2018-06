Mama June võttis uuesti kaalus juurde: ma tundsin, et olen liiga väike

June osales tõsielusaates «Mama June: From Not to Hot» peamiselt seetõttu, et tema endine kallim võttis uue naise. June’ile tehti 2015. aastal maovähendusoperatsioon ja iluoperatsioone, ta tegi personaaltreeneri juhendamisel trenni ja õppis toitumisnõustaja käe all tervislikult sööma, kirjutab Women’s Health.

Treener Kenya Crooks ütles möödunud aastal väljaandele People, et esimese asjana pidi June loobuma limonaadide joomisest. Varem jõi ta vähemalt ühe limpsi iga päev. Lisaks loobus June krõpsudest ja küpsetistest ning leevendas magusavajadust maitsestatud vee, arbuusi ja õunakrõpsudega.

A post shared by June Shannon (@mamajune) on May 24, 2017 at 10:01am PDT

Saate tulemusena kaotas Mama June umbes 140 kilo, kuid ei harjunud väiksema kehaga ära. «Ma ütlesin inimestele, et tundsin juba esimese hooaja ajal, et olen liiga väike,» selgitas 38-aastane staar väljaandele Page Six. «Nüüd olen ma 84-86 kilo, sõltuvalt sellest, mis aeg parasjagu kuus on. Ma tunnen end enesekindlalt.»

A post shared by June Shannon (@mamajune) on Jan 10, 2018 at 6:31am PST

Pärast esialgset kaalulangust kandis June rõivanumbrit 4 (eurooplaste 34) ja oli enda sõnul liiga kõhn. Ta ei olnud kunagi nii väike olnud ja see oli harjumatu. Nüüd on ta umbes 11 kilo juurde võtnud ja on endaga rahul.