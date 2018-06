Ilueksperdi viis kuldreeglit suviseks näohoolduseks

Artistry iluekspert Andrzej Sawicki annab viis lihtsat nippi, mille järgimisel võid suvisest päikesest maksimumi võtta.

Joo taimeteed ja vett

Nahk on keha suurim eritusorgan, mille kaudu väljuvad meist erinevad toksiinid ja jääkained ning selle korrapäraseks toimimiseks on vaja tarbida piisavalt vett. Just suvisel ajal, mil Eestis on palju värskeid taimi, soovitan lisaks veele tarbida turgutavat taimeteed. Piparmündist, saialillest või naistepunast valmistatud teest saab vajalikku niisutust ka näonahk.

Puhasta näonahk igal hommikul ja õhtul

Näo puhastamine peab sõltumata aastaajast püsima iga naise näohoolduse rutiinis. Eriti oluline on puhastada seda enne magamaminekut, sest nii nagu puhkad sina öösel, teeb sedasama sinu näonahk. Suvisel ajal kasuta niisutavaid, seebivaba koostisega puhastusgeele- ja kreeme, mis ei kuivata liigselt nahka.

Meigi minimaalselt

Kõige seksikam suvine meigitrend on selge ja kergelt jumekas näonahk, mida ei tasu kindlasti üleliigse meigikihiga katta. Väikeste iluvigade parandamiseks kasuta kerget ja kiiresti imenduvat jumestuskreemi, põsesarnade ja kõrgemate kohtade rõhutamiseks aga päikesepuudrit. Suvise puhkuse ajal anna ka oma näonahale puhkust – usu mind, ta tänab sind!

Kasuta niisutava toimega vähemalt 30-faktorilist näokreemi

Päike kuivatab nahka ning on üks peamine kortsude ja pigmendilaikude tekitaja. Suvisel näokreemil võiksid olla täidetud kaks kindlat kriteeriumit – see peaks nahka niisutama ning kaitsma seda kahjulike UV-kiirguste eest. Veendumaks, et päike näonahale liiga ei tee, kasuta suvisel ajal vähemalt 30-faktorilise kaitsega kreemi, mis tagab ühtlase kestva jume. Ära unusta kreemi kanda ka silmade ümber, nii aitad vältida koledate kurdude ja «kanavarvaste» tekkimist silmaümbruspiirkonda.

Päikesepõletuse korral kasuta jahutavaid kreeme või geele