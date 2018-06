Mis värvi on sõnajala õied?

Lilleuputus kleidil on midagi, millest suvel iialgi ei pääse. Iseasi kui arukas plaan see lõppeks ikka on kogu maailmaga võidu õitseda? Õite kahjuks räägib nii mõndagi – naiselik ilu võiks olla midagi erilisema ja müstilisemalt kui lihtsalt lill. Ning õitemeri on juba olemuselt magus muster – kui lisada veel suhkrune-siirupine gamma on üledoos kiire tulema. Ülevoolavalt magus tervik võib küll olla lahe kitš, kuid stiilne ja šikk ei ole see ilmaski.

Lill on ka üks kõige vähem karjäärimaailmas toimivaid printe. Suvised kontorid ei peaks lokkama nagu aasad, seal võiks endiselt jõujoone jääda konkreetsemate triipude, ruutude ja täppide kätte. Kuid milline mõnu on siiski pugeda õitsvasse ja voogavasse romantilisse kleiti peale tööpäeva lõppu…

Tiina Talumehe siniste õitega glamuur. FOTO: Liis Treimann

Sinised õied teevad ilma

Maailma moelavadel möllavat õievaimustust lähemalt uurides tabab terasem pilk kiiresti ära, et enamik neist õitest on palju elegantsemat, rahulikumad ja õhulisemad tavalisest magusast pillerkaarist. Võti on gammas! Moelemmik number üks on sel suvel sinine lill. Vahet pole, kas suur või väike, hele või tume, stiliseeritud või otse põllult nopitud – peaasi, et sinine!

Ralph Lauren oskab romantika alati kargesse võtmesse keerata - tema siniõieline unelm mõjub kui värske rannakohviku briis. FOTO: Jonas Gustavsson

See on tark valik. Sinililleline kleit ei mõju iial läägelt ega naiivselt ilutsevalt, mis roosade või kirjude õite puhul pahatihti juhtub. See pole liialt eeterlik nagu valged lilled ega liialt dramaatiline ja pealetükkiv nagu punaste armee. Sinine on kõige unenäolisem, ebamaisem ja avarama mõtteruumiga toon terves edevas ja ülepakutud lillemaailmas!

Särav reporter Eda-Liis Kann siniselillelises kleidis, mis tabab täpselt trenditeravikku. ”Leidsin selle kaltsukast,” ütleb glamuurne daam lustiga. ”Seiste eurot ja nii palju rõõmu!” FOTO: Kalev Lilleorg

Rafineeritud lilled

Kelle jaoks lilled ikka kuidagi ülearu külluslikud näivad, saab lopsakust imehästi maha keerata liites lilled ja triibumustrid. Täpselt nii – sobita lill ja triip, joviaalsus ja konkreetsus ning tervik saab kenasti jalad maha ning tuleb romantiliselt unelmatest tagasi maa peale. Sama on näeb mitmetes moekangastes. Hea taktika on ka lillede monokroomi keeramine – ehk siniseks muutuvad nii õied kui lehed ja needki kaunid sordid, mida tavaelus iial sinisena ei kohta, võivad selle tooni omandada kõige stiilsematel kleitidel. Mustrite lihtsustamine töötab samuti kandja kasuks – lihtsam on oma rüüst üle särada. Ja kes on öelnud, et lilled ei tohiks võrsuda näiteks helgel taevasinisel või sensuaalsel öösinisel foonil? Kõik need trikid lisavad stiilipunkte kergemeelsetesse suvepäevadesse ja sumedatesse suveöödesse.