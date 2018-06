Värsket verd Antoniuselt

Angel A(RU) endanimeline kollektsioon "AngelA" on saanud inspiratsiooni tantsulisest liikumisest ja helide voogamisest, kuid litrite all ägavate sambakostüümide asemel on tulemuseks hoopis süngem suund – see on eri raskusega mustade kangaste hoolikalt komponeeritud sümfoonia, mille kihtidest kajab läbi samuraide ja kimonote motiive.