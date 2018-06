Omski õpetajanna lasti ujumisriietes poseerimise pärast töölt lahti

26-aastane Viktoria Popova poseeris maitsekas Ameerika 50ndate stiilis ujumiskompletis, mis tema ihu oluliselt ei paljastanud. Sellegipoolest ei meeldinud fotod lapsevanematele, kes esitasid tema peale kaebuse. Omski linnavalitsus andis ametlikult teada, et see oli õpetaja maine pöördumatu kahjustamine, edastab Siberian Times.

«Jagades internetis siivutuid pilte äriprojekti reklaamimiseks kahjustas ta ka kooli mainet,» teatas linnavalitsus ja lisas, et Viktoria Popova rikkus Omski kooli käitumiskoodeksit nr 7, mis «toetab moraali ja eetikat».

Õpetajanna ei jäänud aga vakka ja vastas, et ei saa aru, mille eest teda karistatakse. «Ma ei poseerinud pesus või sukkades. Ütlesin neile, et kas te ei tunne Ameerika 1950ndate pin-up-stiili? Vabandage väga, aga see ei ole mingi meesteasutuse reklaam. Inimesed teevad tänapäeval pilte. Nad poseerivad puhkuste ajal ja postitavad neid pilte internetti,» kommenteeris ta teravalt. «See oli kõigest poereklaam.»

Pärast seda, kui Viktoria uudisteagentuurile NGS Omsk intervjuu andis, pakuti talle seal samas ka tööd. «Me lubame, et tema palk on suurem kui see, mis ta teenis õpetajana,» öeldi uudisteagentuurist. «Meie firma – erinevalt koolist nr 7 – seisab säravate ja julgete inimeste eest ning peab nende hobidest lugu.»

Tegelikult ei teadnudki Viktoria Popova modelliagentuuri lepingule alla kirjutades, millesse ta ennast mässib, sest tööotsast rääkides ei olnud juttu sellest, kellena ta igapäevaselt leiba teenib. Viktoria ei osanud enda sõnul arvata, et pildid internetis avalikustatakse. «Ma ei läinud sinna selleks, et modelliks hakata, vaid tahtsin oma enesehinnangut tõsta,» tunnistas ta, et ei soovinud mingit kuulsust. «Mul ei olnud plaanis neid pilte veebis jagada. Ma tahtsin neid vaid endale albumisse panna.»