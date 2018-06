Tegelik põhjus, miks Matt Damon filmist «Oceani 8» välja lõigati

«Oceani 8» on märkimisväärne juba mitmel põhjusel: kõik peategelased on naised, asukohaks on glamuurne Met Gala ning ekraanil võib vilksamisi näha mitmeid kuulsusi, sealhulgas ka liikmeid esimesest «Oceani» filmist.

Kuid on üks nimekas karakter, kes jäeti filmist välja - selleks on Matt Damon. Veebruaris teatas 47-aastane näitleja, et teeb üllatusrolli Linus Caldwellina, kellena nägime teda esimestes filmides. Kuid ometi jäi ülesastumine ära. Miks?

Hollywood Reporteri kinnitusel lõigati kõik Damoni stseenid filmi lõppversioonist välja. Ka Carl Reineri stseenid riiaka Saul Bloomi rollis on välja lõigatud. Damoni juhtum on aga pälvinud rohkem tähelepanu ning seda põhjusel, et tema kommentaarid #metoo liikumisele olid kohatud, samuti on ta väga lähedane seksuaalvägivallas süüdistatud telemehe Harvey Weinsteiniga.

Pahased inimesed algatasid koguni petitsiooni ning kogusid rohkem kui 28 000 allkirja, nõudes Damoni filmist välja jätmist. Petitsioonis öeldi, et tegemist on naisi jõustava filmiga ning seksuaalne ahistamine pole mingi naljaasi. Protesteerijad märkisid, et Damon mitte ainult ei ignoreerinud Weinsteini käitumist, vaid suisa aitas sellele kaasa - väidetavalt kasutas Damon oma mõjujõudu, et 2004. aastal Weinsteini paljastav leheloo ilmumine ära keelata.

Damon andis sügisel intervjuusid, kus ta märkis, et teadis ahistamisest, kuid tema sõnul võib «asju mitmeti tõlgendada» ning lisaks avaldas kahetsust, et Ameerikas ei pöörata piisavalt tähelepanu neile meestele, kes naisi seksuaalselt ei ahista.

Pärast sotsiaalmeedias puhkenud pahameeletormi vältis Damon intervjuude andmist, mõni aeg hiljem ta siiski avalikult vabandas.

Warner Bros ei ole ametlikult asja kommenteerinud ja režissöör Gary Ross eitab, et stseenid lõigati välja petitsiooni tõttu ning ütles, et paljud külalisetteasted lõigati hiljem välja, kuna need ei andnud loo arengule piisavalt palju juurde.

«Oceani 8» üks peategelasi on Sandra Bullock, kes kehastab petturit Debbie Oceani - George Clooney kuulsaks mängitud Danny Oceani õde. Filmis selgub, et Danny on hiljuti surnud. Lisaks Bullockile mängivad filmis Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Awkwafina ja Rihanna.

Avanädalavahetusel kujunes Ameerikas filmi müügikassaks 35,5 miljonit eurot - summa, mis tegi ära kõigile eelmistele «Oceani» filmidele, kus mängisid Clooney, Damo ja Brad Pitt.