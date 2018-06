Viis kuulsat naist, kel on unega tõsiseid probleeme

Unetus (insomnia) ehk raskus uinumise või magamisega võib tabada igaüht. Stressi või trauma järgselt võib unetus olla ka ajutine probleem, aga pahatihti on see püsiv või isegi krooniline seisund, mil inimesel on raskusi magamisega vähemalt kolmel ööl nädalas, kirjutab Everyday Health.

Mariah Carey. FOTO: Jordan Strauss / AP / Scanpix

Mariah Carey

Laulja ja laulukirjutaja Mariah Carey on aastaid rääkinud sellest, kui raske tal on magama jääda. 2002. aastal tunnistas ta The Guardianile antud intervjuus, et sai ületöötamisest närvivapustuse, mille tagajärjel oli ta väga kurnatud. «Mul on alati unetusega raskusi olnud. Asi on rohkem uinumises kui magamises, eriti kui olen esinenud või andnud intervjuusid – sellega käib kaasas teatud annus adrenaliini,» kurtis ta toona. Kui Mariah Carey’l lõpuks õnnestubki maha rahuneda ja magama jääda, äratatakse teda tihtipeale üles, sest talle helistab näiteks keegi teiselt poolt maakera. Hiljuti tunnistas ta ajakirjale People, et tal on bipolaarne sündroom, mis on tõenäoliselt ta uneprobleemide peamine põhjus. Nüüd saab ta lõpuks ravi, mis ei tee teda päevasel ajal uniseks ning tänu sellele tunneb ta end palju paremini.

Renee Zellweger. FOTO: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Renée Zellweger

Mööda ilma ringi reisimine, eksootilistes kohtades filmimine ja esilinastustel käimine kõlab lahedalt, aga ei ole sugugi tervislik. Ajavahed ja lennuväsimus teevad selle eriti raskeks inimesele, kel on kalduvus unetuseks. 2005. aastal rääkis Renée Zellweger väljaandele W magazine, et kiire töögraafiku tõttu ei olegi tal vahel magamiseks üldse aega. Eriti raske oli tal kord 10-päevasel «Bridget Jonesi» järje promoturneel, kus pidi iga päev eri riigis üles astuma. «Keha ei registreeri enam ära, et teatud ajal tuleks süüa või magada,» kurtis ta.

Kim Cattrall. FOTO: Justin Tallis / AFP /Scanpix

Kim Cattrall

Näitlejanna Kim Cattrall ei ole avalikkuse ees kunagi salanud seda, et tal on krooniline unetus, mis teeb töötamise keeruliseks. Selle tõttu on ta kord isegi loobunud osast olulises Londoni Kuningliku Rahvateatri näidendis. BBC raadiole antud intervjuus kirjeldas Catrall oma unetust ja ütles, et ta oleks nagu kolmetonnise gorilla all voodisse naelutatud. «Mul on tunne, et ma kaotan oma mõtlemisvõime,» luges ta saates oma päevikust ette. «Uneta on sõnu raskem meenutada. Ma ei suuda ideedest, mõtetest ja isegi ülesannetest aru saada või neid järgida. Need haihtuvad mu haardest, sest ma ei saa magada… Ilma uneta ei ole võimalik päevade jooksul kogunenud mõttepuru maha pesta, ei saa pead klaariks ega mõtteid selgeks.»

Jennifer Aniston. FOTO: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Jennifer Aniston

2016. aastal HuffPostile intervjuud andes tunnistas Jennifer Aniston, et tal on unetus ja tutvustas elustiiliharjumusi, mis on teda sellega võideldes aidanud. Kirjeldades unetust ütles Aniston, et tal oleks nagu peas komisjon. «Kui ma ärkan öösel kell kolm üles, siis hakkavad mu peas toimuma vestlused, mis ei jää vait, ja ma ei suuda uuesti uinuda.» Paremaks uneks jätab näitleja ööseks telefoni teise tuppa, mediteerib enne magamaminekut ja teeb mõned venitusharjutused või joogat. Lisaks soovitab ta tund aega enne uneaega elektroonilised seadmed välja lülitada.

Christina Applegate. FOTO: Chris Pizzello / AP / Scanpix

Christina Applegate