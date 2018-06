5 asja, mida teevad mehed, kes on siiralt armunud

Romantilistes suhetes näitab mees välja nii sõnade kui tegudega, et ta on valmis end sinuga pikaks ajaks siduma ning ehk isegi soovib mingil hetkel abielluda. Deitida mehega, kes tahab hoida asju suvalisena ning kes ei võta suhet väga tõsiselt, on hoopis teine kogemus kui deitida kellegagi, kellel on siht silme ees. Ja selleks sihiks on pikaajaline õnn, armastus ja kooselu.

YourTango toob välja viis asja, mida teevad ainult need mehed, kes suhet tõesti tõsiselt võtavad.

1. Ta kiidab sind, mitte sinu välimust. Mees, kes tunneb su vastu vaid kirge, võib tihti jagada komplimente sinu välimuse kohta, kuid mees, kes sind siiralt armastab, näeb sinus palju enamat kui vaid välist kihti. Ta räägib sulle sellest, mis teid seob ning mis (positiivseid) tundeid teievaheline side temas tekitab.

2. Ta tutvustab sind oma perele ja sõpradele. Hoolimata levinud käibefraasist ei karda mehed end tõsiselt siduda. Vastupidi: mehed otsivad oma kuningannat, kellega koos loss ehitada. Kui ta selle naise leiab, tahab ta asjast kogu maailmale teada anda ning ta alustab neist, kes on talle kõige lähedasemad. Ta tahab näidata sind oma sõpradele ja perele, mis tähendab, et ta tahab, et sa saaksid osaks tema maailmast.

3. Sa oled kaasatud tema tulevikuplaanidesse. Armunud mees plaanib sinuga koos tulevikku. Isegi, kui ta mõtleb kuid või suisa aastaid ette, arvestab ta sinuga - olgu selleks siis sugulase pulmad seitsme kuu pärast või järgmise aasta suvepuhkus. Niisiis, kui ta räägib tulevikust ja mainib neis juttudes alati ka sind või küsib sinu arvamust, võid kindel olla, et ta võtab asja väga tõsiselt.

4. Ta annab sulle teada, kui ta tunneb sinu vastu sügavamaid tundeid. Enne, kui mees sulle armastust avaldab, leiab ta mitmeid viise, kuidas sellest sulle enne teada anda. Ta võib öelda, kui väga sa talle meeldid, kui õnnelikuks sa ta teed, väljendada uskumatust, kui hea on sinuga koos olla või mainida, kuidas ka tema sõbrad on märganud, kui erinev ja õnnelik ta on.

5. Ta tahab sinuga koos aega veeta. Armunud mees annab endast kõik, et teha sind õnnelikuks ning ta näitab seda läbi tegude - ta võib sind aidata kodustes remonttöödes või tulla külla mõnusa õhtusöögiga, kui sul on olnud raske päev. Ta on alati sinu poolt ja ta tahab, et sa seda teaks.