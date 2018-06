Kuidas kiiresti hakkliha sulatada?

Selleks, et sa teinekord samasugusesse orki ei astuks, pane juba targu hakkliha õigesti sügavkülma. Värsket liha ostes pane see kas suletavatesse kilekotikestesse või toidukile vahele umbes 250 g portsjoniteks. Seejärel rulli taignarulliga lihaportsud lamedaks. Suru liigne õhk välja ja pane kile õhukindlalt kinni. Tänu sellel saad hakkliha järgmine kord palju kiiremini üles sulatada, õpetab Pure Wow.

Kui sul on kaks tundi aega, siis sulata hakkliha tavakülmikus. See on kõige parem moodus liha sulatamiseks. Kõige varem võid liha külmikusse sulama tõsta kaks päeva enne toiduvalmistamist. Kui oled hakkliha enne sügavkülmutamist lamedaks pressinud, piisab selle sulatamiseks kahest tunnist. Originaalpakendis 250-grammine lihakamakas sulab aga külmikus umbes 12 tundi. Kui liha on kord üles sulanud, tuleb see vähemalt kahe päeva jooksul ära tarbida.

Kui sul on 10 minutit, pista liha külma vette. Võta külmutatud hakkliha ja aseta koos kotiga külma veega täidetud kaussi nii, et see oleks veega üleni kaetud. Lamedaks pressitult sulab hakkliha veevannis ära umbes kümne minutiga. Suurem tükk sulab kauem – arvesta iga 250 g kohta 30 minutit.