Tervislikud toidud, mis tekitavad puhitustunnet

On selge, et kihisevad joogid tekitavad puhitust, kuid selles võib olla süüdlaseks isegi nätsu närimine. Küll aga jäävad inimesed nõutuks, kui tervislikult toitudes ikka hädast lahti ei saa. Just, isegi juurviljad võivad tekitada kõhus ebameeldivat puhitust ning selgitus on väga lihtne.