Loore Linnu elu mängureeglid. Sinu elu kui romaan – kuidas elada üle lahutuse peatükk?

Olen üks nendest, kellele noorena tundus, et kuna ees on vähemalt sada aastat, siis saab alati otsast alata ja vigade parandust teha. Aga ei ole päris nii. Midagi tagasi võtta ega ümber teha ei saa, iga otsuse teedki tõepoolest üksainus kord. Vigu võib (ja tulebki) parandada, aga see käib vaeva ja valuga. Kõrgemas plaanis saab muidugi korrastada oma elumustrit, kuid see on teine teema.

Kui keegi oleks mulle kunagi ammu öelnud, et sa võiksid elada elu nagu loeksid romaani, millel on erinevad peatükid, ja elaksid oma elu peatükkide kaupa, siis võib-olla oleksin mõnedki peatükid täiuslikumaks kujundanud. Sest on olukordi, mis kunagi enam ei kordu ja asju, mida ei saa asendada.

Aga kui oleksin tolleaegse peatüki korralikult ette võtnud ja läbi viinud, kui poleks unistanud mingist müstilisest võimalusest, mis millalgi tuleb, oleks tõenäoliselt mitmed vitsad saamata. Oleks on paha poiss. Muidugi ei arva ma, et midagi läks väga valesti, sest pole olemas valet ega õiget, elu ongi üks suur õppetund. Kindel on aga see, et elu on piisavalt pikk ja samas ka lühike, et elada tuleks seda korralikult, peatükkide kaupa, nii et iga tükk oleks käsil kogu täiega.

On mõned uskumused, mis ei lase käsilolevat elupeatükki nautida

Millegipärast on inimestel arvamus, et kõik tuleb ära teha kohe. Mis täna tehtud, see homme hooleta, ütleb ju vanasõnagi. Sellepärast siis tormavadki paljud (naised), et ajaga kaasas käia, oma unelmaid teostada ja edu saavutada kohe ja praegu, asjad teha ära kohe ja täna, mis aga tähendab, et unelmad asenduvad meeleheitliku rabelemisega millegi poole, mis muidu eest ära jookseb, unelmate täitumine muutub kurnavaks igatsuseks ja asjad saavad tehtud poolikult.

Kui aga keskenduda sellele konkreetsele eluetapile, mis parasjagu käsil on, ja mitte kõike ära rikkuda rabelemise ja püüdlemisega millegi ebamäärase poole, jääks rohkem aega nautida ja rõõmu tunda just nüüd, täna ja praegu.