Retseptisoovitus: lihtne sparglisupp

Lõika sibul ja seller juppideks ning viska koos õli ja sutsu soolaga keskmisele kuumusele potipõhja praadima. Vahepeal sega ka ja prae umbes viis minutit, kuni kogu kraam natuke pehmem on.

Eemalda sparglilt puised otsad, kui tundub, et on vaja, siis koori varred ning lõika need paari sentimeetristeks juppideks.