Need 4 kahjulikku koostisosa šampoonis võivad kujutada tervisele tõsist ohtu

Parabeenid

Kuigi parabeene võib leida rohkem nahahooldustoodetes, sisaldavad siiani parabeene ka mõned šampoonid. Levinuimad on metüülparabeen ja propüülparabeen, mis kiirendavad juuste kasvu ja ennetavad bakterite tegevust. Parabeenid on tuntud ksenoöstrogeenid, mis tähendab, et mõjutavad organismis östrogeeniga seotud protsesse.

Uuringud on leidnud parabeenide seose rinnavähiga, kuid seose tugevus on jäänud siiani selgusetuks. Sellegipoolest on Euroopa Liidu regulatsioonidega lubatud kasutada parabeene juuksehooldustoodetes väikestes kogustes.

Formaldehüüd

Šampoonid võivad sisaldada säilitusaineid, mis vabastavad formaldehüüde. Formaldehüüdid paiskuvad õhku ja imenduvad naha kaudu, mistõttu võivad tekitada suurt kahju. Formaldehüüdid kahjustavad DNAd ja on tuntud kui üks vähi põhjustaja. Kõige ohtlikum on seda sisse hingata, kuid vedelal kujul imendub see kergemini ka naha kaudu organismi. Lisaks kantserogeensele omadusele võivad formaldehüüdid põhjustada ka allergiat.

Mis puudutab Euroopa Liidu regulatsioone formaldehüüdide kohta, siis need piirangud on õnneks rangemad kui nii mõnegi teise mainitud koostisosa puhul.

Sulfaadid

Kuigi sulfaadid on ilutoodetes üldlevinud, võivad need olla juustele väga kahjulikud. Ühe tulemina on leitud seos ka sulfaadi ja ekseemi vahel. Neid esitletakse tihti naatriumlaureesulfaadi ja naatriumlaurüülsulfaadi vormis. Nende näol on tegemist odavate koostisosadega, mis annavad enamikule toodetele vahutava efekti. Sulfaate kasutatakse laialdaselt kogu kosmeetikatööstuses pindaktiivse ainena, mis püüab mustuse ja õli ning selle saab veega maha loputada.

Lõhnaained