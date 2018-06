Ettevaatust! Kas ka sina õpetad alateadlikult oma lapsi toitu kartma?

Tänapäeval on sotsiaalmeediast tulenev suur surve näha välja ideaalne, omada Instagrami-väärilist keha. Kõige selle keskel on oht alateadlikult õpetada oma lastele ebatervet suhet toiduga, kirjutab DailyMail.

Austraaliast pärit laste toitumisteadlane Andy Sacher usub, et tänapäeval kandub vanematelt lastele palju negatiivset, mis puudutab toitumist. «Me oleme vaid inimesed ja vahel, ise mõistmata, anname edasi enda seisukohti oma lastele,» selgitab ta. Laps peaks toituma tasakaalustatult ning tervislikult.

Et hoida last õnneliku ja tervena, peaks kinni pidama ka söögiaegadest. Lastel tekib pahatihti halb tuju näljast tulenevalt. Hoia toitumine paigas ning näita, et tervislik toit võib olla maitsev.