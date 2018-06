Riigikohus tühistas eile kahes madalamas kohtuastmes kasutütre vägistamises süüdi mõistetud mehe karistuse. Põhjendus, mis riigikohus tõi, on nõnda vastik, et sõrmed isegi keelduvad seda trükkimast: nimelt selgub, et 14-aastase kerge vaimse alaarenguga tüdruku võime vastu panna teda vägistada püüdnud kasuisale polnud «objektiivselt lootusetu».

On raske ette kujutada, milline võis olla selle noore neiu igapäev. Kasuisa, kes talle pidevalt lähenes, käsi aluspükstesse ajas ja sõrmi tuppe toppis, rindu katsus ning seksuaalse tooniga lähedust peale surus. Tüdruk püüdis end kaitsta, jah - ühel korral õnnestus tal saata kasuisa vastu koerad, mille peale mees lähenemiskatse lõpetas.

Paistab, et just see on põhjendus riigikohtu otsuse taga - kuna sel ühel korral tüdrukul ju õnnestus vastu hakata, siis järelikult polnud asi, noh, teate küll, «objektiivselt lootusetu».

Õnneks ei tea enamik meist, milline õudus võib selline elu olla, kuid need inimesed, kes puutuvad kokku ohvritega, kes on ise ohvriks sattunud või kelle lähedastega on midagi nii jubedat korda saadetud - nemad teavad. Ning isegi, kui sina pole see inimene, kes on olnud selles olukorras, oled sa loodetavasti inimene, keda selline kohtulahend õigustatult raevu ajab.

Kui ma seda juhtumit lugesin, võttis mul silme eest mustaks, ma oleksin tahtnud karjuda ning samas vajusid käed jõuetult rüppe. Kui tõsta asi #metoo ehk #minaka liikumise valgusse ning mõelda, kui levinud on Eestis ohvrisüüdistamine, muutub asi veel küünilisemaks. Miks te siis ometi vastu ei hakka? Miks te lasete endaga nii teha? Miks te ei pöördu politseisse, miks te ei lähe kohtusse? Need ja mitmed teised on küsimused, millele seksuaalselt väärkoheldud inimesed peavad pidevalt vastama.

Ja siin on üks vastus, miks peaks kõik kokku võtma: isegi siis, kui sa hakkad vastu (sest olukord pole ju objektiivselt lootusetu!); isegi siis, kui sa püüad teha kõik, et end kaitsta; isegi, kui seadus peaks olema igati sinu poolel - ka siis võib meie õigusriigis juhtuda, et vägistaja süü pole piisavalt tõendatud. Ja see, et sa korra vastu hakkasid - uskumatu, see võib olla miski, mis töötab kohtus, meie Eesti õigusriigi kohtus sinu vastu.

Ma nii väga loodan, et see konkreetne monstrum saab karistatud. Ma loodan, et kõik teised ebardid, kes julgevad ära kasutada lapsi, naisi ja mehi, noori ja vanu - et nad kõik saavad karistatud.