Riigivanem Friedrich Akeli tütar Asta: särava seltskonnatähe hinge ja elu murdis juuniküüditamine

Asta käis talle pakke viimas, kohtumist ei võimaldatud. «Pakke võeti vastu. Ja siis oli nii hea meel, sest me teadsime, et isa ikka olemas on ja et ta on siin,» nentis Asta. Friedrich Akeli saatus jäi perele teadmatuks pikkadeks aastakümneteks.

Õhtul vastu 14. juunit 1941 olid Asta ja Damasius külas käinud oma sõbral Georg Meril. Nad tulid jalgsi koju ja said vaevalt pikali heita, kui sisse murdsid kolm-neli sõjaväelast ja nõudsid kaasaminemist. «Meie ei saanud aru, milles asi seisab. Ja kui meile seletati, et meid viiakse ära oma kodust, siis me olime muidugi väga masendatud just väikeste laste pärast,» meenutas Asta Treude. «Mäletan, et mees pani ühe lina põrandale, viskas mõned riidehilbud sisse, sõlmis pealt kinni ja ei olnud muud, kui tuli minna. Midagi me ei jõudnud kaasa võtta. Mina võtsin lapsed kaenla alla. Siis läksime trepist alla, õieti tõugati meid trepist alla. Kõigil oli ikka kiire. Õues seisis lahtine veomasin, pidime sinna peale minema. Ja sõitsime Pääsküla jaama, kus mind lastega lükati ühte vagunisse. See oli loomavagun, must ja õudne, kuhu olid sisse ehitatud mingisugused narid. Ja kui mees meiega kah kaasa tulla tahtis, siis öeldi – ei! Ma nägin, kuidas ta perrooni mööda läks kahe pambuga, millesse ta lasteriided kokku sõlminud oli, tääkidega püssimeeste vahel tagumistesse vagunitesse.»