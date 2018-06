Uuring: üksildased inimesed surevad kaks korda tõenäolisemalt südamehaigusesse

Taani teadlaste tiim leidis, et üksildus kahekordistas naiste puhul ja peaaegu kahekordistas meeste puhul suremust südame- ja veresoonkonna haigustesse. Kopenhaageni ülikooli kliinikumi doktorant ja üks uurimuse vedajatest Anne Vinggaard Christensen sõnas, et tänapäeval on üksildustunnet rohkem kui kunagi varem ning aina rohkem inimesi elab üksinda.