Viis müüti keskealiste seksi kohta, mis saboteerivad su seksuaalelu

Neljakümnendate eluaastate kohta levib sageli eksiarvamus, et seksuaalelu käib alla. Dr Barb DePree sõnul on tegelikult paljude keskealiste naiste jaoks seks hoopis paremaks läinud, sest nad on õppinud ennast tundma ja teavad, mis neile meeldib. «Lisaks tunnevad nad oma partneriga sellist intiimset lähedust, mis on iseäralik vaid vanemas eluetapis,» ütleb ta portaalis Everyday Health ja tutvustab lähemalt, mida uskuda ja mida mitte.

Müüt: menopaus võtab naiselt seksisoovi

Eelmenopausi ja menopausi ajal östrogeeni ning testosterooni tase langevad, mistõttu väheneb tasahaaval ka naise iha. See aga ei tähenda, et libiido täiesti ära nulliks – kuna seksuaalsus on osaliselt nagunii psühholoogiline, võib see vanemaks saades hoopis tõusta. Mõned naised naudivad kirglikumat seksi pärast seda, kui lapsed on kodust välja kolinud ja pole vaja karta, et enam rasedaks jääks. Kui aga seksuaaliha on väga kiiresti ja tuntavalt langenud, tuleks arsti poole pöörduda, sest see võib olla tõsise haiguse sümptom.

Müüt: mehed tahavad kogu aeg seksida

Iga mees võib vananedes tunda, et tema seksuaaliha on vähenenud. See tuleb east, kehvemast vereringest ja madalamast testosteroonitasemest, mis mõjutavad nii erutuse teket, vastupidavust voodis kui ka mehe vaimset tervist. Seksuaalsust võivad normaalse vananemise kõrval mõjutada ka stress, teatud ravimid ja terviseprobleemid (kõrge veererõhk, diabeet jne). Probleemide korral tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.

Müüt: pärast menopausi on seks valus

Mõnel naisel võib pärast menopausi tekkida tupeatroofia, mille tõttu on vahekord valulik. See võib tekitada tahtmise seksi vältida. Kõige sagedamini tekibki see aga neil naistel, kes regulaarselt ei seksi, sest seks suurendab genitaalide verevarustust ja hoiab seksuaaltervise korras. Õnneks on ka tupeatroofia vastu väga kerge võidelda, selleks saab kasutada libesteid ja tupegeele.

Müüt: kui korra kasutada vibraatorit, ei saa enam kunagi ilma selleta orgasmi

Seda pole vaja karta. Vibraatori kasutamine on tore nii üksi kui partneriga olles. Ära karda seda kasutada, sest sel ei ole mingeid halbu kõrvalmõjusid või tagajärgi seksuaaltervisele. Tänapäeval on seksmänguasjade valik väga lai ja igale maitsele.

Müüt: kondoomid on teismelistele